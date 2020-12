Corona: Polizei auf Kontrolltour

Verordnung Maskenpflicht ausgeweitet, Personenzahl eingedämmt: schwerpunktmäßige Überprüfungen der Polizei am Mittwoch und Donnerstag.

Aalen

Seit gut einer Woche gilt die verschärfte Corona-Verordnung der Landesregierung. Die Maskenpflicht wurde ausgeweitet und gilt jetzt auch auf Parkplätzen, in Tiefgaragen und vor Einkaufsläden. Zudem dürfen sich nur noch fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen.

Wo kontrolliert wird

Die neue Corona-Verordnung soll nun verschärft überprüft werden. Dazu sind in dieser Woche Schwerpunktkontrollen der Polizei angekündigt. An allen Tagen werde kontrolliert, teilt Polizeisprecher Holger Bienert mit. Im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen, also im Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und im Kreis Schwäbisch