Politik und christliche Werte

CDU Ellwangens Stadtverband hat bei seiner digitalen Weihnachtsfeier mit Pater Josef Schmidpeter auch auf Hilfsprojekte in Südamerika geblickt.

Ellwangen/Arequipa

Eine Weihnachtsfeier in Form einer Videokonferenz hat der CDU Stadtverband Ellwangen mit dem Freundeskreis Pro Espiritu Santo veranstaltet. Stadtverbandsvorsitzender Thomas Ahrendt konnte hierzu auch Pater Josef Schmidpeter von den Comboni-Missionaren in Arequipa in Peru begrüßen.

Im Rahmen ihrer Weihnachtsveranstaltung hatte die CDU Ellwangen zunächst die Gelegenheit, sich direkt über die Arbeit des Vereins Asociacion Pro Espiritu Santo in Peru zu informieren. Dieser wurde von Pater Schmidpeter und dem Abtsgmünder Apotheker Erich Hagenmaier in Peru gegründet. Ein kompetentes und hoch motiviertes Team hat dabei geholfen,