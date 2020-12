Konisch – damit es nicht so scheppert

Verkehr Konische Kanaldeckel – Mit dieser Technik will das Münchener Unternehmen Haenlein dafür sorgen, dass Trochtelfinger künftig mehr Ruhe haben.

Bopfingen-Trochtelfingen

Seit Jahren rauben die Gullydeckel an der B 29 in Trochtelfingen den Anwohnern den Schlaf. Fährt ein Fahrzeug drüber, scheppert es. 2012 wurde die Bundesstraße durch den Ort gerichtet, auch wegen der lärmenden Kanaldeckel. Indes, das Problem der schlagenden Gullydeckel kam bald wieder auf. „Länger als drei Wochen hat das noch nie gehalten“, sagt ein Anwohner, der sich am Montagnachmittag die Baustelle auf der Ortseinfahrt ansah. Denn dort war nun das Unternehmen Haenlein zugange, um dauerhaft für Ruhe zu sorgen.

Immer wieder wurde auf der Ortsdurchfahrt nachgebessert, doch das Problem kehrte stets zurück.