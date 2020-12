Virtueller Spendenlauf sehr erfolgreich

Schwäbischer Albverein Spende aus Abtsgmünd in Höhe von 5555,55 Euro für die „Herzkinder Ostalb“. Was sich alles hinter dieser interessanten Zahl verbirgt.

Abtsgmünd

Auch wenn’s nicht so geklappt hat, wie sich die Organisatoren der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins vorstellen, so sind jetzt doch alle zufrieden. Ziemlich zumindest. Obwohl der im Frühjahr geplante 1. SAV-Kochertallauf zuerst abgesagt und wegen „Corona“ vertagt werden musste auf den 9. Oktober.

Doch auch an diesem Datum klappte es wegen der anhaltenden Pandemie nicht. „Kopf in den Sand stecken“ kam aber nicht in Frage, schon gar nicht für Martin Clausnitzer von der Gruppe „Junge Familien“. Und so wurde die Idee des „virtuellen Laufs“ geboren und umgesetzt. Kurz gesagt: