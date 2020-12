Demo in Bläses Wohnort angemeldet

Schwäbisch Gmünd. Die Stadt Gmünd hat bestätigt, was Landrat Dr. Joachim Bläse am Dienstag im Finanzausschuss des Kreistags gesagt hat: Für Donnerstag ist in Lindach eine Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen angemeldet. Lindach ist der Gmünder Stadtteil, in dem Bläse wohnt. Die Demo laufe direkt an seinem Haus vorbei, sagte Bläse. Das Demonstrationsrecht sei ein Grundrecht, sagte dazu Gmünds Ordnungsbürgermeister Christian Baron. Dieses werde die Stadt „im Rahmen der allgemeinen Spielregeln“ gewährleisten. Dies bedeutet: Die Stadt prüft für die Kundgebung Auflagen