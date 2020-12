Handwerk hadert mit Schließungen

Vollversammlung Die Corona-Pandemie wird beim regionalen Handwerk zu einem Umsatzminus von fünf Prozent führen. Was die Handwerkskammer nun fordert – und was sie selbst für die Betriebe tun wird.

Ulm

Einzelne Handwerksbereiche wie Bäcker, Konditoren, Metzger, Gebäudereiniger oder Kosmetiker sind substanziell von der Corona-Krise und den aktuellen Einschränkungen betroffen. Die Mitglieder der Vollversammlung der Handwerkskammer Ulm haben in ihrer öffentlichen Sitzung in der vergangenen Woche insbesondere diese derzeitigen Betriebsstillegungen und Einschränkungen kritisiert, aber betont, dass das regionale Handwerk die aktuellen Maßnahmen und umfassenden Kontaktbeschränkungen der Landesregierung grundsätzlich mittrage. Dies sei der richtige Weg, um das Infektionsgeschehen in der Corona-Krise einzudämmen.