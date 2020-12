Der Herr über Wasser und Lampen

Porträt Manfred Ammon verabschiedet sich Mitte Dezember vom städtischen Bauamt in Heubach und blickt auf 30 Jahre zurück.

Heubach

Im Jahr 1989 nahm Manfred Ammon die Gelegenheit wahr, gemeinsam mit seiner Familie ein Haus im damals neuen Baugebiet Rodelwiesen zu bauen und von Eschach nach Heubach zu ziehen. Der 33-jährige war zu der Zeit bei der Stadt Gmünd auf dem Rechnungsprüfungsamt beschäftigt. Eine Arbeit, die den eher praktisch veranlagten Ammon nicht zu 100 Prozent ausfüllte. Der staatlich geprüfte Bautechniker ging 1990 unter Bürgermeister Klaus Maier beim städtischen Tiefbauamt in Heubach eine neue berufliche Perspektive an. Aus eigenem Interesse an Weiterbildung sattelte Ammon mit einem Studium noch einen Betriebswirt auf den Bautechniker drauf.