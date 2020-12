Kein Lametta, dafür viel Bling-Bling

Essingen

Früher war mehr Lametta“: Dieser Satz von Loriot kommt dem Besuch unweigerlich in den Sinn, als er den Lagerverkauf von Annegret und Ernst Kolb im Unteren Dorf betritt. Unscheinbar hängen die silbernen Fäden, die sich immer so schlecht vom Christbaum entfernen lassen, an einem Regal. Der Raum ist ansonsten über und über gefüllt mit Christbaumschmuck aller Art. Da pendeln große mundgeblasene Kugeln von der Decke. Federengel mit und ohne Coronamaske baumeln an Schnüren und Kugeln mit Swarovski Steinen und viel Bling-Bling lagern in den Schachteln.

Seit 1993 steht das Ehepaar mit einem Christbaumschmuckstand