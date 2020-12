Pille schmeckt Ostalb-Ärzten bitter

Aalen

Es wird immer schwieriger, Ärzte für unseren Raum zu gewinnen“ und so die ärztliche, medizinische und klinische Versorgung im Ostalbkreis sicher zu stellen. Drastisch schilderte Landrat Dr. Joachim Bläse die Situation, in der sich der Landkreis befindet. In einer Klausurtagung im corona-bedingt kleinen Kreis wurden dazu Ideen gesammelt. Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit und der Klinikbeirat diskutierten diese am Dienstag, teils kontrovers. Voraus ging eine Bestandsaufnahme.

Die Situation bei den Ärzten mit eigener Praxis, den „niedergelassenen Ärzten“: Viele Hausärzte, Internisten