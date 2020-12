Polizei auf Maskenkontrolle

Aalen

Maskenpflicht. Nun auch unter freiem Himmel. Zumindest an manchen Stellen, etwa in der Fußgängerzone und am Marktplatz in der Aalener Innenstadt. Dort sind Beamte des Aalener Polizeipräsidiums anlässlich einer Schwerpunktkontrolle am Mittwochvormittag auf Streife. Zu kontrollieren? Das richtige Tragen der Maske.

„Wir schreiten dann ein, wenn wir Verstöße feststellen“, erklärt Holger Bienert, Leiter der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit des Aalener Polizeipräsidiums. Wichtig sei es den Beamten dabei allerdings, das Gespräch mit den Bürgern zu suchen. „Es ist nicht unser Ziel, bei jedem Verstoß eine Strafe