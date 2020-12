DM-Finale nicht in Schwäbisch Gmünd

Die Hoffnung beim TV Wetzgau war groß, das Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Kunstturnen am Samstag, 19. Dezember, in der Gmünder Großsporthalle austragen zu dürfen. Jetzt hat der Verein in Absprache mit der Stadt diese Veranstaltung an die Deutsche Turnerliga (DTL) zurückgegeben. Aller Voraussicht nach wird Dillingen im Saarland der Gastgeber sein.

Das Signal, das die Stadt Schwäbisch Gmünd von Beginn an eine Zusage geknüpft hat, war eindeutig: „Wir hätten gerne ermöglicht, unserem Heimatverein ein solches Highlight in der heimischen Halle auszutragen. Dass sich aber an einem einzigen Tag die Mannschaften der