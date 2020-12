Die Regionalliga spielt am Samstag

Die Entscheidung ist gefallen. Die Fußball-Regionalliga Südwest darf am Wochenende wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Das Landgericht Mannheim hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung durch sechs Vereine abgelehnt. Das Spiel des VfR Aalen gegen Sonnenhof Großaspach am Samstag (14 Uhr) in der Ostalb-Arena wird stattfinden. Dies bestätigte VfR Aalens Geschäftsführer Giuseppe Lepore am Mittwochabend.

Der TSV Steinbach Haiger hatte gemeinsam mit fünf anderen Vereinen (FC Gießen, TSV Eintracht Stadtallendorf, TSV Schott Mainz, Bahlinger SC, Astoria Walldorf) am vergangenen Freitag beim Landgericht Mannheim eine einstweilige