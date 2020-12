Kein Aufzug, nur Kundgebung in Lindach

Schwäbisch Gmünd-Lindach. Der Initiator der Demonstration an diesem Donnerstag in Lindach hat deren Anmeldung verändert: „Aufgrund der medialen Fehlinterpretation“ gebe es nun nur eine stationäre Kundgebung an der Eichenrainhalle, sagte Thomas Jauch aus Spraitbach im GT-Gespräch. Deren Motto: „Gegen Spaltung und Vorverurteilung – für gelebte Demokratie und gegen Schubladendenken“. Ursprünglich wollten die Teilnehmer durch die Lindacher Schlossstraße gehen, in der Landrat Dr. Joachim Bläse wohnt. Doch er wolle nicht, dass „etwas in den falschen Hals kommt“,