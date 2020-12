Kitas: zweieinhalb Millionen Mehrausgaben in 2021

Betreuung Das Corona-Jahr mit seinen Auswirkungen lässt die Betriebskosten der Kinderbetreuungseinrichtungen in die Höhe schnellen. Eine Bilanz.

Aalen. Das Corona-Jahr schlägt sich auch in den Betriebskostenabrechnungen der 57 Kitas der Aalener Gesamtstadt nieder. Die Aalener Stadtverwaltung geht von einer Nachzahlung in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro aus. Die deutlich erhöhten Rückforderungen aus den Betriebskostenabrechnungen 2020 sollen zu großen Teilen im Jahr 2021 finanziert werden. Dazu will die Stadtverwaltung im laufenden Haushaltsjahr den bisherigen Planansatz um eine Million Euro erhöhen. Und der Planansatz 2021 wird dann um 1,5 Millionen auf insgesamt 22 Millionen erhöht. „Die exakte Höhe werde erst im dritten Quartal 2021 festzustellen sein“, meinte