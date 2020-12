Weihnachtsmenü im Weckglas mit regionalen Spezialitäten

Donzdorf / Heubach

Aus der Restaurantküche von Stefan Bühler strömen feine Düfte nach draußen. Trotz des sogenannten „Lockdown“ steht der Küchenchef jetzt oft stundenlang am Herd. In seinem „Landhaus am Rehwald“ – unter dem Rechberg, in direkter Nachbarschaft zum Schurrenhof – bietet er seit einigen Wochen bereits ein Weihnachtsmenü zum Mitnehmen an. Das sei frei von künstlichen Konservierungsmitteln, betont Stefan Bühler. Aber trotzdem lange haltbar. Die pfiffige Geschäftsidee: Die meisten „Gänge“ befinden sich in Einmachgläsern. Geschäftspartner