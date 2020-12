Ellwanger Gesamtkunstwerk

Ellwangen

Im Coronajahr, in dem Künstlern kaum Gelegenheit geboten war, öffentlich aufzutreten, entstehen erstaunliche Kooperationen, die ganz neue Wege beschreiten. „Die Künstler haben seit Sommer nicht geschlafen“, sagt Ulrich Brauchle, der als Musiker und als Maler gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. In diesem Sommer ohne Ausstellungen und ohne Auftritte hat er eine CD-Produktion mitinitiiert, die jetzt erschienen ist.

Auslöser war ein Besuch bei Dr. Konrad Schill, bei dem es eigentlich um die Karl-Stirner-Forschung gehen sollte. Es standen jedoch schnell die Geigen im Mittelpunkt, die Konrad Schill seit 1996 baut.