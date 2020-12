Die Zukunft der Marienburg sichern

Burg Niederalfingen Der ehemalige Burgbeauftragte des Bundes Neudeutschland hat einige Ideen, mit der die Burg erhalten werden könnte. Was Bernd Brasse alles eingefallen ist.

Hüttlingen-Niederalfingen

Die Marienburg ist in den letzten Jahren vom Amt für Vermögen und Bau Baden Württemberg aufwändig restauriert worden. Doch als eine Folge der Corona-Pandemie kann der Bund Neudeutschland (ND) die Burg nicht weiter nutzen. Das Land Baden-Württemberg tritt an seine Stelle.

Jetzt gehe es darum, die Marienburg als Kulturgut für die Region und für die Bevölkerung zu erhalten. Das sagt Bernd Brasse, bis 2015 Burgbeauftragter des ND und geschäftsführendes Mitglied des Trägervereins der Marienburg Niederalfingen. Dazu sei es nötig, dass sich alle Beteiligten, Trägerverein, Gemeinde Hüttlingen, Landratsamt Ostalbkreis,