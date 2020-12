Ein Menschenfreund im Auftrag Gottes

Hüttlingen. „Du hast mich gerufen, hier bin ich“, so lautete das Lebensmotto von Pfarrer Gebhard Lutz, der am vergangenen Samstag im Alter von 94 Jahren verstorben war. Als Pensionär hatte er bis zuletzt in der Seelsorgeeinheit Wasseralfingen-Hofen gewirkt. Im September hatte er sein 70-jähriges Priesterjubiläum gefeiert.

Eigene Beisetzung geplant

Nach einem Schlaganfall hatte der beliebte Geistliche quasi seine eigene Beerdigung minutiös vorbereitet: Todesanzeige, Totenbild und Liedvorschläge stammten aus seiner Feder.

„Ein akribischer Mensch, mit einem ausgewachsenen Humor bis zum Schluss“, sagte Pfarrer Harald