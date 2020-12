Livemusik direkt aufs Sofa

Übertragung Weihnachtskonzert auf Schloss Kapfenburg live am Freitag im Stream über YouTube – zugunsten Kunst- und Kulturschaffender.

Lauchheim-Hülen

Sie hat schon immer etwas Besonderes, diese Adventszeit. Aber in diesem ungewöhnlichen Jahr werden wir der Vorweihnachtszeit anders begegnen, als wir es gewohnt sind. Die Steuerberatungsgesellschaft Peter & Partner aus Aalen hatte deshalb eine besonders gute Idee und setzt sie am Freitag, 18. Dezember um: ein Weihnachtskonzert, das sich den veränderten Umständen anpasst und das darüber hinaus Unterstützung für Kunst- und Kulturschaffende sein will.

„Wenn man in diesem Jahr nicht zum Adventssingen seines Dorfchores gehen kann, müssen wir eben das Weihnachtskonzert nach Hause zu den Leuten bringen“, sagt