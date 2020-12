Gottesdienst auf dem Spritzenhausplatz

Aalen. Die Glocken schlagen fünf mal und Trompetenmusik ertönt an diesem Freitag auf dem Aalener Spritzenhausplatz. Das ist der Beginn des Open-Air Gottesdiensts „Auftanken auf dem Advent“.

Mit Psalmen und Gebeten solle die Advents- und Weihnachtszeit auf die Menschen wirken, sagt Pfarrerin Caroline Bender. Im Mittelpunkt bei dieser Andacht steht die Holzkrippe von Hildegard Diemer.

Gerade an Weihnachten liegt der Stresspegel hoch. „Dabei geht die wahre Bedeutung von Weihnachten meist verloren“, sagt Pfarrer Bernhard Richter. Nämlich dass Jesus an diesem Tag auf die Welt kam. Vielleicht könne das Bewusstsein in diesem