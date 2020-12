Kaiser freut sich auf das Duell der HSV-Bezwinger

Fußball, 2. Liga Der Waldstetter Fußballprofi Dominik Kaiser ist Kapitän von Hannover 96 und will in Heidenheim drei Punkte holen.

Seine beiden Spiele hat der Hamburger Sportverein in den vergangenen beiden Wochen verloren. Eines gegen den FC Heidenheim (2:3), das andere gegen Hannover 96 (0:1). Dominik Kaiser, Fußballprofi aus Waldstetten, trägt bei Hannover 96 die Kapitänsbinde. An diesem Samstag (13 Uhr) wird der 32-Jährige sein Team in der Heidenheimer Voith-Arena zum Duell der HSV-Bezwinger aufs Feld führen. Kaiser hat als Kapitän schon RB Leipzig in die Bundesliga geführt. Es ist ein Ziel, das auch die Niedersachsen im Visier haben. Die Frage ist: Hat Hannover 96 die November-Tristesse (nur ein Zähler aus vier Spielen) mit dem Sieg gegen den HSV überwunden?