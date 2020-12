Bunte Figurenwelt aus Lauchheim

Traditionelles Handwerk Was in der kleinen Holzdrechslerei alles passieren muss, damit unzähligen kleinen Männchen rechtzeitig vor Weihnachten der Kopf qualmt.

Lauchheim

Der Geruch von Holz und Weihrauch durchzieht den urigen kleinen Laden. Wohlig und warm fühlt es sich dort an – so wie früher schon. In der alten Holzdrechslerei scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.

Der Boden knarrt, als wolle er Geschichten erzählen. Solche von seinem „Urvater“ Karl Grimmer, der nach Kriegsende 1945 mit seiner Familie aus dem Erzgebirge nach Lauchheim kam und dort fünf Jahre später im Industriegebiet einen eigenen Betrieb aufbaute. Sein Bild hängt gleich hinterm Eingang. Es zeigt ihn als Meister des „Linksdrechseln“ – einem inzwischen fast ausgestorbenen Gewerbe.

Heute