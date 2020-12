Nullnummer im emotionslosen Derby

Michael Weißkopf hatte die passende Antwort parat: Auf die Frage, wie er die Atmosphäre in der Ostalb-Arena im ersten Spiel nach dem Re-Start erlebt habe, antwortete das Präsidiumsmitglied des VfR Aalen: „Welche Atmosphäre ...?“ Das Derby gegen die SG Sonnenhof Großaspach hatte in vielen Punkten den Charakter eines Freundschaftsspiel. Und so lautete die Bilanz nach 90 Minuten: null Zuschauer. Null Tore. Und sogar null gelbe Karten.

Es war trotzdem kein typisches 0:0-Spiel. Denn beide Mannschaften hatten auf dem tiefen, aber gut präparierten Rasen in der Ostalb-Arena durchaus ihre Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden.