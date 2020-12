Trauung im Schein von 450 Kerzen

Ellwangen

Einen Schreck erlebt das Brautpaar am Freitagnachmittag. Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt vor die Presse und kündigt Ausgangsbeschränkungen für Baden-Württemberg an. Die strengeren Maßnahmen greifen schon am folgenden Tag, nämlich ab Samstag, 12. Dezember, zwischen 20 und 5 Uhr. Doch genau am Samstag, 12. Dezember, um 20 Uhr wollen Vanessa Dirian und Gabriel Wagner im Ellwanger Palais Adelmann heiraten.

„Wir dachten schon, alles sei hinfällig“, erzählt Gabriel Wagner. Doch kurz darauf kommt der erlösende Anruf von Thomas Steidle und Jürgen Schäfer. Der Leiter des Ellwanger Ordnungsamts und sein Stellvertreter