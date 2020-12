Hochzeits-Menü im Wohnmobil

Corona-Pandemie Mit Abstand gut genießen: Wie der Landgasthof Lamm in Ebnat der Krise mit einer innovativen Idee die kalte Schulter zeigt.

Aalen-Ebnat

Jetzt kommen sie“, ruft Sabine Greifenberger überglücklich und lacht: „Ich bin die Schwiegermama. Wir haben hier alles vorbereitet. Toll, dass das klappt“.

Samstagabend auf dem Parkplatz des Landgasthofes Lamm in Ebnat, in einem dort abgestellten Wohnmobile. Um uns herum stehen Wohnmobile in allen Größen. Leichter Nieselregen, es ist fast dunkel, die Kälte kriecht durch den Anorak.

Drinnen in den Fahrzeugen sieht es dagegen richtig heimelig aus. Doch zurück zur Schwiegermama: Denn wer da kommt, ist das Brautpaar: Julia und Thomas Schmid aus Lauchheim. Die beiden haben sich am späten Nachmittag auf Schloss