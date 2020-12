Ausreichend Kapazitäten im Intensivbereich

Schwäbisch Gmünd. Das Divi-Intensivregister meldet aktuell acht intensivmedizinische Covid-19-Fälle in den Kliniken des Ostalbkreises, fünf beatmete Fälle, 15 freie und 55 belegte Intensivbetten. „Derzeit verfügen die Kliniken Ostalb über ausreichend Kapazitäten, um das Patientenaufkommen in den Isolier- und Intensivbereichen zu bewältigen“, ordnet Susanne Dietterle, Pressesprecherin im Landratsamt Ostalbkreis, die Zahlen ein. Als das erste Notfallzentrum in Aalen Anfang April betriebsbereit war, seien knapp doppelt so viele Intensivbetten wie momentan belegt gewesen. Zumal die Zahl der