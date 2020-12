Friseure appellieren an Politiker

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Die Friseur-Innungen von Aalen und Schwäbisch Gmünd hatten sich bereits vergangene Woche, zusammen mit dem Fachverband der Friseure, in einem Schreiben mit großer Besorgnis an die Landespolitik gewandt. Die Hoffnung war, „dass wenigstens bis Ende dieser Woche die Friseurbetriebe geöffnet bleiben können“, wie Jutta Grames, Obermeisterin im Schwäbisch Gmünder Raum, und Bernd Bäuerle, Obermeister der Aalener Innung aktuell schreiben. Mit den neuesten Maßnahmen des Bundes und den Ländern werde dies alles „Makulatur“. Die Friseure befänden sich mit der Schließung ab Mittwoch in der gleichen