Der Sportdirektor verlängert bis 2022

Dem Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen sind wie allen anderen Amateur-Mannschaften derzeit die Hände gebunden was den Fußball angeht. Das hindert den Klub jedoch nicht daran, im Hintergrund an Personalien zu basteln. So geschehen nun bei Patrick Schielen, der als Sportdirektor auch im Beirat des TSV sitzt und mit dem die Essinger nun erst einmal bis 2022 verlängert haben.

Seit Oktober 2017 bereits ist Schiehlen nun beim TSV und schon damals sagte er, dass man für die Ziele, die sich der Verein gesteckt habe, mindestens drei Jahre bräuchte. Nach diesen drei prognostizierten Jahren nun steht der TSV Essingen an der Tabellenspitze der Verbandsliga,