Rosenberg. Mit vielen Gratulanten innerhalb ihrer Familie und engen Freunden feiert Theresia Krieger an diesem Dienstag in Rosenberg ihren 95. Geburtstag.

Als eines von vier Geschwistern wurde Theresia Rupp in Rosenberg geboren. Bruder Josef verstarb in den Jahren des Zweiten Weltkrieg und hinterließ in der Familie eine schmerzhafte Bruchstelle. Auch Theresia wurde in den Kriegs- und Arbeitsdienst verpflichtet und musste persönliche Entbehrungen verkraften. Nach ihrer Schulzeit begann sie in Ellwangen eine Ausbildung zur Damenschneiderin. Nach ihrer Heirat mit Alfred Krieger im Jahre 1955 brachte sie Tochter Jolanda zu Welt. Weitere Berufsjahre