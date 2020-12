Ein Heubacher erklärt am Mikrofon die Welt des Darts

Der Heubacher Kevin Barth kennt sich mit Darts aus, wie kaum ein anderer. Das hat er als Co-Kommentator bei Darts-Event am Mikrofon von Sport1 schon häufig unter Beweis gestellt. Doch es gibt noch etwas Beeindruckenderes. Kevin Barth sieht nämlich nicht, was die Profis werfen. Er ist von Geburt an praktisch blind: Er erkennt lediglich hell, dunkel und Schatten im Abstand von wenigen Metern. Der 27-Jährige spricht im Interview unter anderem über die Darts-WM 2021, die seit Dienstag im Londoner „Ally Pally“ läuft.

Herr Barth, Sie sind schon häufig Co-Kommentator bei Sport1 gewesen. Werden Sie auch bei der diesjährigen Darts-WM