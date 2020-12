Hexenprozesse: Was Eichstätt mit Ellwangen verbindet

Ellwangen

Die Stadt Ellwangen beschäftigt sich schon längere Zeit mit den Hexenprozessen, die in der Stadt an der Jagst stattgefunden haben. Demgegenüber hat die Domstadt Eichstätt lange geschwiegen über die Hexenverfolgungen in ihrer Stadt. Jetzt, nach jahrelangen Diskussionen, hat sich der Stadtrat von Eichstätt dazu entschieden, am Marktplatz der Stadt eine Gedenktafel für die Opfer der dortigen Hexenverfolgung aufzustellen. Was Eichstätt mit Ellwangen verbindet: Von 1612 bis zu seinem Tod 1637 war in Eichstätt der Fürstbischof Johannes Christoph von Westerstetten tätig, der zuvor, ab 1575, Kanoniker des Stiftes Ellwangen war. Der