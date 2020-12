Beethoven und die Hoffnung

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es hätte ein großes Jahr für die Musik werden können. Vor 250 Jahren, im Jahre 1770, wurde Ludwig van Beethoven geboren. Getauft wurde der große Komponist am 17. Dezember in Bonn, geboren vermutlich tags zuvor, also am 16. Dezember 1770. Die musikalischen Würdigungen zu Beethovens Werk fielen in diesem Jubiläumsjahr weitgehend aus. Der Schwäbisch Gmünder Komponist Karl-Heinz Isele hat sich zeitlebens immer wieder mit Beethovens Werk befasst – und erklärt im Interview mit Dagmar Oltersdorf unter anderem auch, warum dieser einzigartig und wegweisend für die Musik war.

Herr Isele, können Sie