300 Rückmeldungen von Helfern und Landeshilfe beim Impfen

Kreistag In der Sitzung in der Stadthalle geht es auch um den Stand bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und des Impfzentrums.

Corona ist aktuell das vordringlichste, lebensbestimmende Thema. Auch bei der Sitzung des Kreistags am Dienstag in der Stadthalle Aalen. Noch vor dem Abarbeiten der Tagesordnung mit der einstimmigen Verabschiedung des Haushaltes 2021 ging es um den aktuellen Stand der Pandemiebewältigung im Landkreis. Thema war auch das Impfzentrum in Aalen, das am 15. Januar bereit sein soll.

„Wir haben dieses diffuse Geschehen“, beschreibt Landrat Dr. Joachim Bläse die aktuelle Lage. Auch immer wieder an einigen Schulen. Er hofft auf etwas Stabilität durch die vorgezogenen Ferien.

23 Ausbrüche in Einrichtungen

Besonders in Einrichtungen