Keine Tore – keine gelbe Karte

Keine Tore – und keine einzige gelbe Karte. Das sind die wichtigsten Fakten der 0:0-Punkteteilung des Dienstagabendspiels zwischen dem FC Heidenheim und dem SSV Jahn Regensburg. Obwohl es ein von beiden Spielen von der ersten bis zur letzten Minute intensiv und kampfbetont geführtes Spiel war, kam FIFA-Schiedsrichter Dr. Felix Brych in der Heidenheimer Voith-Arena zum zweiten Mal in Folge in einer von ihm geleiteten Partie ohne eine einzige gelbe Karte aus. Die Punkteteilung war am Ende ein beiden Seiten leistungsgerechtes Ergebnis.

Der FC Heidenheim blieb damit auch in seinem letzten Heimspiel des Jahres 2020 auf eigenem Platz unbesiegt.