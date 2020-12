Eiskalt ist nur der „falsche VfR“

VfR Aalen gegen VfR Aalen? Was bitte war am Dienstagabend in der Ostalb-Arena los? Weil der FSV Frankfurt nur ein schwarz-weißes Outfit im Gepäck hatte, gab’s vor dem Anpfiff große Aufregung. Am Ende mussten sich die Gäste die roten Auswärtstrikots des VfR Aalen überziehen. Diese brachten ihnen Glück und bescherten den Hessen einen knappen und glücklichen 2:1 (1:0)-Sieg. „Ich kann meiner Mannschaft keine großen Vorwürfe machen“, sagt Roland Seitz.

Nach dem Schlusspfiff hob der Trainer der VfR Aalen zuerst das Positive hervor: „Wir haben super gekämpft, haben die Frankfurter nicht zur Entfaltung kommen lassen,