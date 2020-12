Rotarier unterstützen Tafelläden

Aalen/Essingen. Der Rotary Club Aalen-Limes hat die Tafelläden Aalen, Ellwangen und Bopfingen mit einer Lebensmittelspende von insgesamt 15 000 Euro bedacht. Die Aktion stand unter dem Motto „Weihnachtsessen“ und soll den wirklich Bedürftigen in der Region zu Gute kommen. Koordiniert wurde sie von Rotary-Präsident Jörg Klemen und dem Ellwanger Unternehmer Ulrich Betzold.

„Die drei Tafelläden in der Region sind wichtig für die ganz Armen in unserer Gesellschaft und leisten dort tolle Arbeit“, sagte Dr. Jörg Klemen. „Das wollen wir gerne unterstützen.“ Denn dort kommen die Lebensmittel an die richtigen