Kreditaufnahme unumgänglich

Adelmannsfelden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Bürgermeister Edwin Hahn und Kämmerer Christian Fuchs die Eckpunkte des Haushalts für 2021 vor. Im Kern wird die Gemeinde neue Schulden machen müssen. Dabei könnte die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich über die magische, selbstauferlegte Grenze von 1000 Euro steigen, bedauerte Bürgermeister Edwin Hahn. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen fährt der Gemeinde die Umstellung auf die Doppik in die Parade, nach der keine Rücklagen aus dem erstmals erstellten Ergebnishaushalt vorliegen, sondern ein Minus in die kommenden Jahre geschoben werden muss.

Der zweite Grund liegt