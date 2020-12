Polizei kontrolliert strenger

Corona In den ersten Nächten der neuen Ausgangsbeschränkungen setzten die Polizisten auf Einsicht, statt auf Bestrafung. Das soll sich jetzt ändern.

Aalen

Seit Samstag gelten die strengen Ausgangsbeschränkungen. Gerade in den ersten Nächten seien die Regelungen noch nicht jedem bewusst gewesen, berichtet Polizeisprecher Holger Bienert. Deshalb habe die Polizei zunächst vor allem auf den Dialog gesetzt und Fingerspitzengefühl gezeigt. „Wir wollen sensibilisieren, nicht strafen“, sagt Bienert.

Allerdings schränkt er auch ein, dass im Zuge der ernsten Situation mittlerweile klar sein müsste, was erlaubt ist und was nicht. „Wir werden jetzt zunehmend strenger die Verstöße ahnden“, kündigt er an, wobei es natürlich weiterhin auch um Fingerspitzengefühl gehe.