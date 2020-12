Positivtest und Quarantäne – warten aufs Gesundheitsamt

Pandemie Ein Gmünder hat Corona und geht in Quarantäne – was folgt, sind fehlende Daten im Gesundheitsamt und widersprüchliche Aussagen.

Schwäbisch Gmünd/Aalen

Alles was schiefgehen kann, wird schief gehen. Das besagt Murphys Gesetz. Und genau so beschreibt Peter K. aus Schwäbisch Gmünd seine Erfahrungen mit Corona. Aber nicht mit dem Virus selbst, sondern den bürokratischen Teil. Vorneweg: Dem 54-Jährigen geht es gut. Der Verlauf seiner Erkrankung war eigenen Aussagen nach extrem mild. „Ich habe weder Geschmacks- noch Geruchssinn verloren“, beschreibt er den Verlauf. Was den Gmünder jedoch zum Kopfschütteln bringt, war der Kontakt zum Gesundheitsamt.

Aber von vorne: Vor drei Wochen schlug bei dem Gmünder die Corona-Warn-App