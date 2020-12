Einstimmig ohne „Friede, Freude, Eierkuchen“

Aalen. Einigkeit in Krisenzeiten. Einstimmig hat der Kreistag am Dienstag den Haushaltsplan des Ostalbkreises für 2021 verabschiedet. Und das, obwohl „nicht alles war Friede, Freude, Eierkuchen“, wie Landrat Dr. Joachim Bläse die ein oder andere Beratung im Vorfeld charakterisiert. Als es um die ärztliche Versorgung gegangen sei, habe man schon mal mit „Visier oben“ diskutiert. Er habe aber auch in allen Ausschüssen und Beratungen gemerkt, dass man stets versucht habe, die Mitte zu finden. Die Region müsse den Transformationsprozess begehen, so Bläse nachdrücklich. Das gehe aber nur, wenn den Kreis auch die entsprechende