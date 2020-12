Corona: neun Todesfälle im Heimatwinkel

Pandemie Das DRK hat in allen seinen Einrichtungen im Altkreis Aalen insgesamt 905 Personen getestet. 58 davon positiv.

Aalen. „Uns hat Corona fest im Griff“, sagt Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des DRK. Ende November hat es einen Ausbruch in der Seniorenresidenz Heimatwinkel in Hofherrnweiler gegeben. „Zwischen 27. November und heute sind leider neun Bewohner verstorben“, berichtet er am Mittwoch. „Das ist eine Zahl bei 51 Bewohnern.“

905 Personen (Mitarbeiter, Bewohner und Besucher) in allen DRK-Einrichtungen im Altkreis Aalen wurden inzwischen getestet. Positiv waren 42 Bewohner im Heimatwinkel und ein Bewohner im Altenpflegeheim in Oberkochen. Doch bei ihm sei der zweite Test negativ ausgefallen, sodass davon