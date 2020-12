Professor Kleber hat große Pläne

Aalen

Professor Dr. Gerhard Kleber hat zum Jahreswechsel große Pläne. „Ich höre dann als Chefarzt der Medizinischen Klinik I des Ostalb-Klinikums Aalen auf“, erzählt er auf Anfrage der Redaktion. Auch seine Tätigkeit in der Gemeinschaftspraxis mit Dr. Ursula Fischer und Dr. Michael Meiborg in der Wiener Straße 1 in der Aalener Innenstadt werde er am 31. Dezember 2020 beenden, berichtet der Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie / Medikamentöse Tumortherapie. Eigentlich sei Klebers „letzter Tag“ in der Gemeinschaftspraxis sogar schon an diesem Freitag, sagt eine seiner Mitarbeiterinnen während