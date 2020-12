Klärtaucher in Ellwangen am Werk

Reinigung Aktuell laufen in der Sammelkläranlage Schönau Reinigungsarbeiten im Faulturm. Wie ein solcher Taucheinsatz aussieht und warum er notwendig ist.

Ellwangen-Schönau

Kläranlagen reinigen Abwasser. So weit, so gut. Aber was, wenn die Kläranlage gereinigt werden muss? Dann kommen Berufstaucher ins Spiel. Zumindest dann, wenn es um die Reinigung des Faulturms geht. Hubert Traub, Betriebsleiter der Sammelkläranlage Schönau, erläutert die Hintergründe des Einsatzes, die Taucher berichten von ihren Tauchgängen.

„So eine Kläranlage produziert viel Schlamm“, sagt Betriebsleiter Hubert Traub. Dieser Schlamm wird im Faulturm der Anlage gelagert. Zwar durchläuft das Abwasser während des Klärprozesses den Turm nie, trotzdem ist er wichtig für den Betrieb der Anlage. Denn durch