300 Bäume für den Gemeindewald Böhmenkirch

Böhmenkirch. Zusammen mit ODR-Vorstand Frank Reitmajer und Bürgermeister Matthias Nägele pflanzte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) am Montag 300 Ahorn, Elsbeeren, Walnüsse und Wildkirschen im Gemeindewald. Unterstützt wurde die Aktion vom offiziellen FCH-Fanclub (OFC) Fußballmania Heidenheim. Insgesamt spendet die EnBW ODR in diesem Jahr 3000 Bäume für die Region.

Der Grund ist einfach: Für jeden Kunden, der der Zettelwirtschaft ein Ende bereitet und im ODR-Kundenzentrum online auf eine digitale Rechnung umstellt, pflanzt die ODR für den regionalen Klimaschutz einen Baum in ihrem Versorgungsgebiet. Und so wurden am Montag