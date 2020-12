Wenn’s an der Türe klingelt ...

Aalen/Ellwangen

Sie klingeln an der Türe, gerne mal nach Feierabend oder am Wochenende. Meist Männer mit einer pinkfarbenen Mund- und Nasenbedeckung sowie einem Tablet in der Hand. „Guten Tag, ich bin von der Telekom“, heißt es dann. Verstärkt passiert das in den letzten Wochen auch wieder in Aalen und Ellwangen. Dort stand einer dieser Mitarbeiter sogar unvermittelt im Garten hinter dem Haus, wie ein Leser berichtet. Und sprach von einer Glasfaserverlegung und besonders günstigen Tarifen. In einem Gebiet, in dem Glasfaser bereits verlegt ist.

Es seien vereinzelt Mitteilungen über solche Haustürbesuche von Bürgerinnen und