Die Markttage in Aalen zum Jahresende

Aalen. Vorbehaltlich der geltenden Regelungen der Corona-Verordnung des Landes finden die Wochenmärkte in Aalen, Unterkochen, Unterrombach und Wasseralfingen über die Feiertage und den Jahreswechsel wie folgt statt:

19. Dezember, Wochenmarkt in Wasseralfingen23. Dezember, Wochenmarkt in Aalen24. Dezember, Wochenmarkt in Unterrombach bis 12 Uhr, Wochenmarkt in Unterkochen bis 11 UhrWochenmarkt in Aalen und Unterrombach entfällt30. Dezember, Wochenmarkt in Aalen(Donnerstag), 31. Dezember, Wochenmarkt in Unterrombach2. Januar, Wochenmarkt