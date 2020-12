Konzert ins Internet verlegt

Aalen-Wasseralfingen

Der Lockdown ist da, Veranstaltungen liegen auf Eis. Doch die Schülerinnen und Schüler des Kopernikus-Gymnasiums stecken den Kopf nicht in den Sand. Anstatt das traditionelle Adventskonzert in der Stephanuskirche in Wasseralfingen zu spielen, verlagerten die Musiker den Auftritt ins Internet. Als Liveübertragung auf YouTube spielten die Schülerinnen und Schüler circa 40 Minuten lang für ihre Zuhörer.

Die Proben für das Konzert liefen coronabedingt nur intern in den Klassenstufen ab. Dabei wurden die einzelnen Beiträge der verschiedenen Gruppen vorab aufgezeichnet und anschließend als Gesamtstück online ausgestrahlt.