Kirchheimer Räte diskutieren Umgehung

Kirchheim. Bürgermeister Willi Feige informierte den Gemeinderat über den Stand der geplanten Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Generalverkehrsplan Baden-Württemberg. In einer Videokonferenz mit Verkehrsminister Winfried Hermann habe dieser erklärt, dass die Umfahrungen von Eggenrot, Röhlingen und Zöbingen aufgrund der veränderten Gegebenheiten neu in den Plan aufgenommen werden. Der Maßnahmenplan gelte nicht bis 2025, sondern bis 2035. Für die Ortsumfahrungen in Röhlingen und Zöbingen habe das Linienfindungsverfahren der B29 neu ebenfalls Einfluss. Diese beiden Ortsumfahrungen sollen nun kommen. Auslöser sei der Schwerlastverkehr.