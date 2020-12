Abtsgmünd geht’s finanziell noch gut

Finanzen Bürgermeister Armin Kiemel und Gemeindekämmerer Tobias Maier zeichnen ein weitgehend positives Bild des Haushalts für 2021. Was sie im Gemeinderat dazu sagten.

Abtsgmünd

Die Corona-Krise hat die Gemeinde Abtsgmünd wirtschaftlich nicht so hart getroffen, wie anfangs befürchtet. Dies hänge vor allem zusammen mit den hohen Zuschüssen des Bundes und des Landes, sagte Bürgermeister Armin Kiemel am Donnerstagabend bei der letzten Sitzung des Gemeinderates in diesem Jahr.

Kiemel und Gemeindekämmerer Tobias Maier brachten den Haushaltsplan für 2021 in den Gemeinderat ein. Aus ihren Reden zum Etat lässt sich schließen, dass Abtsgmünd wirtschaftlich auch 2021 glimpflich davonkommen wird. Erst für 2022 rechnen sie mit einem Minus im Gemeindehaushalt.

Das geplante Plus für 2021 ist freilich viel geringer