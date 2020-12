Münsterbauhütte ist nun Teil des UNESCO-Kulturerbes

Auszeichnung Die UNESCO hat am Donnerstag das Bauhüttenwesen in die Liste des Immateriellen Kulturerbe aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd

Erst die Altersgenossentradition, nun die Münsterbauhütte. Die Stadt Schwäbisch Gmünd taucht ein weiteres Mal in der Liste des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO auf. Der zwischenstaatliche Ausschuss der UNESCO hat das Bauhüttenwesen offiziell in sein Register „Guter Praxisbeispiele“ aufgenommen. Das teilte Gmünds Stadtsprecher Markus Herrmann am Donnerstagabend mit.

„Für uns als Stadt ist das eine tolle Geschichte“, betont Herrmann, der auch Chef der Touristik und Marketing GmbH ist. Nicht nur, da das Heilig-Kreuz-Münster und die „tolle Arbeit“ der Münsterbauhütte auf diese Weise